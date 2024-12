Jude Law ottiene la stella sulla Hollywood Walk of Fame

Los Angeles, 13 dic. (askanews) – L’attore britannico Jude Law ha ottienuto la sua stella sulla Walk of Fame di Hollywood Boulevard, Los Angeles. In occasione della cerimonia di consegna ha posato per i fotografi con la moglie e due dei suoi sette figli. “Da bambino ero appassionato di cinema, ed è stato il motivo per cui mi sono interessato e sono stato molto fortunato ad avere una lunga carriera, finora è andato tutto bene. E quindi posso dire che è solo un grande onore, una vera emozione”, ha raccontato l’attore. La sua stella è la numero 2.798 sulla Walk of Fame, una delle attrazioni più popolari della California.