Judo: Alice Bellandi argento nei 78 kg, l'Italia chiude Grand Slam Baku con il 4° podio

Baku, 24 set. – (Adnkronos) – Sulle pedane azere di Baku è arrivato il quarto podio per la Nazionale di judo, impegnata nella giornata conclusiva dell’ottavo Grand Slam stagionale. Alice Bellandi, infatti, si è piazzata al secondo posto nei -78 kg. La fuoriclasse bresciana ha esordito nel tabellone direttamente al secondo turno, in cui ha sconfitto per ippon la transalpina Oceane Zatchi Bi. Nei quarti di finale, poi, si è assicurata un nuovo successo per ippon, quello ai danni della bielorussa Darya Kantsavaya. La vittoria della Pool C ha spalancato all’azzurra le porte della semifinale, vinta per somma di ammonizioni contro la brasiliana Mayra Aguiar. Il cammino immacolato della numero due delle classifiche, infine, si è interrotto soltanto nell'ultimo atto, quando si è fatta sorprendere dall'ippon della tedesca Anna-Maria Wagner. Per Bellandi l’ennesimo risultato di prestigio. Quello ottenuto a Baku, primo evento in cui i punti saranno conteggiati al 100% dopo la chiusura del ranking olimpico, rappresenta il terzo podio della stagione in un Grand Slam dopo il primo e il secondo posto conquistati rispettivamente a Tel Aviv e a Tbilisi. L’Italia, dunque, ha archiviato la trasferta in Azerbaijan con un bottino di quattro podi dopo i tre ottenuti nelle prime due giornate da Assunta Scutto (-48 kg), Odette Giuffrida (-52 kg) e Antonio Esposito (-81 kg).