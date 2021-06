Judo: Francesca Milani stacca il pass per le Olimpiadi di Tokyo nei 48 kg

Roma, 6 giu. – Adnkronos) – Francesca Milani stacca il pass per i Giochi Olimpici di Tokyo 2020. L’azzurra, infatti, si è qualificata agli ottavi ai Mondiali di judo che si stanno svolgendo a Budapest, ottenendo i punti necessari per blindare la sua posizione in classifica nella categoria -48 kg, in un derby a distanza con Francesca Giorda che, invece, è stata eliminata dalla rassegna ungherese dalla cilena Vargas Lei.

La judoka romana ha conquistato il pass grazie ai successi con la turca Senturk e la tunisina Bedioui. I campionati del mondo che si stanno svolgendo alla Laszlo Papp Budapest Sports Arena sono l’ultimo appuntamento che assegna punti validi al ranking olimpico e, di fatto, definisco la classifica delle varie categorie di peso. Gli azzurri qualificati per Tokyo 2020 salgono così a 303 (156 uomini, 147 donne) in 29 discipline differenti con 72 pass individuali.