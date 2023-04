Home > Askanews > Juice, Baroni (Esa): capiremo se in altri mondi è possibile vita Juice, Baroni (Esa): capiremo se in altri mondi è possibile vita

Milano, 14 apr. (askanews) – “È un momento storico per l’Europa e per la scienza, riusciremo a capire se ci sono dei mondi extraterrestri in cui possa essere sostenuta la vita”. Così Manuela Baroni, ingegnera di Assemblaggio, Integrazione e Test di Juice dell’Esa (Agenzia spaziale europea) ha spiegato l’importanza della missione partita da Kourou con destinazione le lune ghiacciate di Giove.

Milano, 14 apr. (askanews) - "È un momento storico per l'Europa e per la scienza, riusciremo a capire se ci sono dei mondi extraterrestri in cui possa essere sostenuta la vita". Così Manuela Baroni, ingegnera di Assemblaggio, Integrazione e Test di Juice dell'Esa (Agenzia spaziale europea) ha sp...