Julia Ituma, l'ultimo messaggio alla squadra su Whatsapp

Istanbul, 14 apr. (Adnkronos) – 'Arrivederci'. Sarebbe questo l'ultimo messaggio scritto da nella chat di gruppo della squadra. Secondo il quotidiano 'Hurriyet' la , tornata in albergo dopo la partita, avrebbe prima parlato al telefono nel corridoio del suo albergo tra le 22.49 e le 23.30 come riportano vari video dei media turchi. Poi, dopo essere rimasta seduta a terra di fronte alla porta della sua stanza per circa un'ora, è rientrata.

Inoltre, secondo quanto riporta ancora 'Hurriyet', aveva detto ai suoi compagni di squadra e all'allenatore di non stare bene e avrebbe quindi scritto 'arrivederci' nel gruppo WhatsApp poco prima della morte.

La sua compagna di stanza, la spagnola Lucia Varela Gomez, ha dichiarato: "Abbiamo parlato fino all'1.30. Poi mi sono addormentata. Sono stata informata di quanto accaduto solo la mattina".