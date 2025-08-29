Julia Roberts e Guadagnino arrivano a Venezia 82 fra le urla dei fan

Lido di Venezia, 29 ago. (askanews) – “Juliaaaa, Juliaaaaa, Juliaaaa”, gridano fan e fotografi mentre

Julia Roberts, Andrew Garfield e altre star arrivano in barca al Lido di Venezia prima della première del film (fuori concorso) “After The Hunt: Dopo la Caccia” realizzato dal regista Luca Guadagnino, che si presenta con cappellino e occhiali accanto alla star americana, per la prima volta alla Mostra del Cinema di Venezia.

Sceneggiato da Nora Garrett e interpretato fra gli altri da Ayo Edebiri e Andrew Garfield, il film sarà nei cinema il 16 ottobre.