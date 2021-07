Il rapper Junior Cally ha annunciato su Instagram la decisione di andare in riabilitazione per curarsi dalla dipendenza dall’alcol e dal sesso.

Il rapper Junior Cally, ex compagno della tronista di “Uomini e donne” Valentina Dallari, ha ammesso di soffrire di una forte dipendenza dall’alcool e dal sesso. Per questo motivo, il cantante ha deciso di farsi curare e andare inriabilitazione.

Junior Cally in riabilitazione: il nuovo album presentato su Instagram

Attraverso il suo account Instagram ufficiale, il rapper Junior Cally ha recentemente annunciato l’imminente arrivo del suo nuovo album “Un passo prima”. In questa circostanza, il cantante ha postato una foto che ritrae la copertina dell’album: l’immagine è stata corredata da una lunga didascalia che ha sorpreso e sconvolto i followers dell’artista.

Dopo aver spiegato il titolo del suo ultimo lavoro, infatti, l’ex fidanzato della tronista di “Uomini e donne” Valentina Dallari ha rivelato ai fan di essere affetto da una incontrollabile dipendenza da alcol e sesso che ha reso estremamentedifficile e dolorosa la sua vita, nel corso degli ultimi due anni.

Junior Cally in riabilitazione: la drammatica confessione ai fan

A proposito del titolo del nuovo album e della spiazzante confessione rivelata su Instagram, Junior Cally ha scritto: “Perché un passo prima? Perché ho deciso di fermarmi prima che sia troppo tardi, ho scelto la vita e ho deciso di respirare e di pensare alla mia salute mentale e non. Questi sono stati due anni da incubo, dove tutti sapete che razza di inferno ho passato a livello mediatico.

E non parlo ‘solo’ del lockdown e delle difficoltà con le quali tutti abbiamo dovuto scontrarci nelle quattro mura di casa nostra. Pensavo di essere forte e solido a sufficienza per superarla facilmente e invece no, a distanza di quasi due anni mi ritrovo ancora qui a leccarmi le ferite. Non sono invincibile”.

Junior Cally in riabilitazione: “Sono un alcolista, anche il sesso è diventato una malattia”

Il post del rapper, poi, prosegue rendendo pubblica la sua atroce sofferenza ai fan con le seguenti parole: “Senza girarci intorno: sono un alcolista e, come già sapete, soffro da anni di DOC (disturbo ossessivo compulsivo).

Nei momenti più bui di questo ultimo periodo, dove il DOC tornava ad essere padrone della mia vita trovavo rifugio nel bicchiere. Il bicchiere mi era diventato amico, mi rendeva libero e mi disinibiva, mi dava la forza per fregarmene di tutto ed andare avanti. Da stordito non avrei mai acceso e spento la luce 4+4+2 volte. Anche il sesso è diventato una malattia, una dipendenza da curare, perché anche quello è diventato compulsivo, incontrollabile, irrefrenabile. Dunque, ho deciso insieme allo psicologo che mi segue da tanto tempo che l’unica soluzione è quella di isolarmi per un po’. E dopo aver chiuso il disco e il resto, insomma dopo aver fatto in anticipo tutti i compiti per le vacanze, ho deciso di pensare a me e alla mia salute e ho deciso finalmente che era arrivato il momento di curarmi”.

Junior Cally in riabilitazione: “Inizierò un percorso contro le dipendenze”

Infine, il lungo messaggio scritto da Junior Cally si conclude con la sua decisione di andare in riabilitazione nel tentativo e nella speranza di imparare a controllare e a sconfiggere le sue dipendenze.

L’artista, infatti, ha dichiarato: “Da sabato inizierò un percorso contro le dipendenze dove non potrò vedere nessuno che conosco, dove non potrò usare il telefono e dove ovviamente non potrò più bere. Andrò in un posto dove mi auguro di poter trovare le forze di guardarmi dentro, un posto in cui vomitare tutte le mie paure per liberarmene una volta per tutte. Spero di riuscire a farvi incontrare una versione di me migliore, una persona che non accarezza la morte con un bicchiere in mano”.