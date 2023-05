Non c’è mai pace, davvero, per la Juventus in questa stagione 2022/23. Tra brutti risultati sul campo e caos societari si è dapprima inserita la penalizzazione per il caso plusvalenze e, adesso, un nuovo terremoto è pronto a scuotere la squadra di Allegri per il caso stipendi.

Juve, arriva il patteggiamento per il caso stipendi: le conseguenze per la squadra

Come sappiamo, la Juventus ha deciso di patteggiare per la doppia manovra stipendi. Una decisione che potrebbe rivelarsi intelligente in ottica futura, per non avere grosse ripercussioni sul prossimo campionato, facendo cadere le eventuali ulteriori penalizzazioni sulla classifica della Serie A 2022/23. Le ipotesi all’orizzonte, in questo momento, sono soltanto due: una maxi-multa, o una piccola ammenda con una nuova penalizzazione di punti.

La UEFA incombe: la Juve giocherà nelle coppe europee?

La Juventus di Allegri fino ad oggi, con 37 giornate di campionato giocate su 38, sarebbe terza in classifica per punti guadagnati sul campo (69 al pari dell’Inter), ma con il -10 è scivolata indietro di qualche posizione, venendo scalzata anche da Atalanta, Roma e soprattutto Milan. I rossoneri, vincenti nel 37esimo turno proprio a Torino, hanno agganciato l’ultimo posto utile per la qualificazione in Champions. Se il campionato dovesse concludersi bene per i bianconeri, la qualificazione in Europa League è ancora alla portata, ma attenzione alla possibile nuova penalizzazione. Se verranno comminati due o tre punti, infatti, la Juve sarebbe out dalla seconda coppa più importante, per avere accesso alla Conference League. In ogni caso, sembra difficile che la Juventus possa ricevere più punti di penalizzazione terminando la Serie A addirittura dietro a Monza e Torino, fermi a 53 e fuori da tutto. È di fondamentale importanza per la Juve qualificarsi almeno per una coppa europea già dall’anno prossimo perché dall’UEFA sono pronti a rilanciare con una nuova esclusione dalle sue competizioni che si attiverà alla prima qualificazione tra le prime 7 in campionato. Scontare la probabile pena già l’anno prossimo sarebbe un grande vantaggio per i bianconeri che potrebbero ripartire per i grandi obiettivi dalla stagione successiva.