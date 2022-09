Una brutta distorsione alla caviglia aveva fatto pensare al peggio ma la non è stato così: Juve, da oggi Miretti dovrebbe lavorare parzialmente in gruppo

Juve, da oggi Fabio Miretti dovrebbe lavorare parzialmente in gruppo e pare ci sia un allarme parzialmente rinetrato dopo l’infortunio accusato con l’Under 21: a questo punto la tappa contro il Bologna sembra possibile. Lo afferma Sky Sport: Miretti avrà la possibilità di lavorare parzialmente in gruppo.

Lo scopo è capire se ci sono margini almeno per convocarlo contro il Bologna. L’infortunio accusato in Under 21 da Fabio Miretti non sembra grave dunque ed il centrocampista, tornato a Torino, non ha sostenuto esami supplementari.

Miretti dovrebbe lavorare in gruppo

Si parla già di recupero che potrebbe avvenire tra le partite contro Bologna e Maccabi Haifa. Miretti è tornato in anticipo alla Continassa dopo l’infortunio del weekend in Under 21, ma cosa aveva accusato? Una forte distorsione alla caviglia per cui pareva che dovesse saltare la partita contro il Bologna dopo gli accertamenti svolti in Nazionale, ma la fiducia è tornata.

La distorsione e le buone notizie

Poi nelle ultime ore la bella notizia per team e tifosi bianconeri: la situazione è segnalata in netto miglioramento. Secondo quanto riferiscono i media in ordine alle possibilità di recupero infatti Fabio Miretti che è stato praticamente sempre titolare in quest’avvio di stagione, in queste ore avverte meno dolore. La prima tappa per la possibile ripartenza del centrocampista e soprattutto della Juventus è domenica prossima: i media chiosano che “se non dall’inizio, Miretti sarà disponibile almeno per la convocazione e la panchina”.