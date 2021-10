Juve, furto in casa di Dybala mentre è in trasferta in Russia: a quanto ammonta il bottino?

Furto nella casa di Dybala tra Moncalieri e Torino. I ladri hanno approfittato dell'assenza del giocatore, ora in trasferta in Russia con la Juventus.

Furto in casa di Paulo Dybala

Brutte notizie per Paulo Dybala, l’attaccante della Juventus reduce, tra l’altro, da un infortunio.

Nella notte tra martedì 19 e mercoledì 20 ottobre, i ladri sono entrati nella sua villa che si trova nella zona tra Moncalieri e Torino, approfittando dell’assenza del numero 10 al seguito della squadra nella trasferta russa di Champions, partita rivelatasi fortunata in casa dello Zenit San Pietroburgo.

Furto in casa di Paulo Dybala: ancora incerta l’entità del bottino

Stando alle prime ricostruzioni, i ladri avrebbero agito a colpo sicuro, certi dell’assenza del calciatore. I malviventi hanno forzato una finestra al piano terra per entrare nella villa.

Per ora non si può stabilire una stima precisa della refurtiva, anche se pare che siano stati portati via anche gli orologi della collezione di Dybala. Ad avvisare il calciatore e la polizia è stata la vigilanza che si è resa conto di movimenti sospetti.

Furto in casa di Paulo Dybala: altra disavventura dopo l’infortunio

Un’altra brutta disavventura dunque per Dybala, che sta recuperando da un infortunio. Il numero 10 argentino è stato dato per rientrante da mister Allegri in occasione della partita contro l’Inter, sfida in cui difficilmente l’attaccante partirà titolare.