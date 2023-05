Juve-Milan, tifosi rossoneri disertano la trasferta: "Biglietti troppo alti"

Se da una parte c’è una tifoseria che non riesce a contenere la sua gioia (quella del Napoli), dall’altra ce n’è un’altra che non riesce a celare tutto il suo malcontento. Si tratta dei tifosi del Milan che, in protesta per il costo altissimo dei biglietti, diserterà la trasferta in casa della Juventus.

Tifosi del Milan in rivolta contro il costo alto dei biglietti: salta la trasferta a Torino

La lotta per la Champions League è ancora apertissima e nel discorso per la coppa principale dei club europei è compresa anche la formazione rossonera. Indispensabile sarà dunque il sostegno dei propri tifosi, specialmente in questo match che, a pochi turni dal termine del campionato, potrebbe rivelarsi decisivo.

Pioli e i suoi ragazzi dovranno però fare a meno del tifo amico all’Allianz Stadium: la Curva Sud Milano e l’Associazione Italiana Milan Clubs hanno diffuso un comunicato ufficiale in cui annunciano che non andranno in trasferta a Torino per assistere alla partita:

Il comunicato dei tifosi

Nella nota dei tifosi milanisti si legge: “Domenica 28 maggio è in programma Juventus-Milan, partita fondamentale. Tuttavia con grande dispiacere Curva Sud Milano e AIMC comunicano ufficialmente che diserteranno la trasferta e invitano TUTTI i tifosi rossoneri a fare altrettanto“.

La tifoseria del Diavolo spiega così: “La scelta è dettata dal folle prezzo del biglietto imposto dalla Juventus (80 euro!!!), e dalle modalità di vendita del settore ospiti. Che il calcio non sia più spettacolo da prezzi popolari è noto ormai da tempo, ma crediamo che a tutto ci sia un limite! La direzione intrapresa da molte società sui prezzi dei biglietti sta portando la gente (famiglie in primis) lontano dagli stadi“.

“Urge porre un tetto massimo al prezzo del biglietto dei settori ospiti e non solo, come accade ormai da anni in altri paesi (Inghilterra e Germania ad esempio). La tifoseria organizzata resta a Milano, invitiamo tutti i Milanisti a fare altrettanto!“, conclude la nota.