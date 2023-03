Juve, penalizzazione aumentata fino a 40 punti? L'ipotesi del Corriere dello Sport

Sommando i vari filoni di inchiesta per plusvalenze e stipendi, la Juventus potrebbe vedersi sottrarre altri punti in classifica.

La Juventus tornerà in aula con la speranza di riavere i 15 punti di penalizzazione dovuti al caso plusvalenze, ma, secondo il Corriere dello Sport, la squadra di Torino potrebbe in realtà rischiare fino a 30-40 punti complessivi per i diversi filoni di inchiesta.

“La Juve tornerà in aula il 19 aprile sperando di riavere i 15 punti” di penalizzazione

“La Juve riceverà prima il deferimento per la manovra stipendi, poi tornerà in aula il 19 aprile (2023, ndr) per chiudere il caso plusvalenze nel terzo grado (sperando di riavere i 15 punti), in seguito si presenterà al tribunale federale (entro fine aprile) per il primo grado del nuovo filone, quello degli stipendi, ma anche delle fatturazioni agli agenti che secondo gli inquirenti sono state gonfiate. Superati questi scogli, con la speranza di non uscirne con le ossa rotte (tradotto: 30-40 punti di penalizzazione sommando plusvalenze e stipendi), i legali Bellacosa, Sangiorgio, Clarizia e Paolantonio si concentreranno sull’udienza preliminare davanti al Gup, rinviata al 10 maggio”, ha scritto il Corriere dello Sport.

I processi saranno chiusi per la fine del campionato?

La Gazzetta dello Sport si chiede invece se la procura sportiva riuscirà a chiudere tutti i processi che vedono coinvolta la Juventus prima della fine del campionato, fissata per il 4 giugno. Secondo il quotidiano, la Figc vorrebbe finire i due gradi di giudizio entro la metà di maggio, ma i bianconeri avrebbero poi 30 giorni di tempo per far ricorso al Collegio di garanzia del Coni.

Con i 15 punti che le sono stati tolti, la Juventus, a quota 41 punti, si troverebbe al secondo posto in classifica, a -15 dal Napoli capolista. Se invece venisse aggiunta un’ulteriore penalizzazione, i bianconeri finirebbero in lotta per non retrocedere (il Verona, terzultimo, ha 19 punti).

