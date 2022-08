Juve, si scalda la doppia pista a centrocampo Paredes Frattesi

La Juve puntella il centrocampo: idee Paredes e Frattesi

Nonostante il mercato di alto livello fatto fino ad ora, in casa Juve la fine del mercato appare ancora lontanissima visti i tanti tasselli ancora mancanti. L’infortunio di Pogba da così il via a nuove speculazioni anche per il centrocampo bianconero, cui manca in questo momento sia un regista puro, sia un incursore che possa nel caso rimpiazzare il fuoriclasse francese che, anche per non mettere a repentaglio il mondiale, rischia di restare ai box per molto.

Doppia pista per i bianconeri, spuntano Paredes e Frattesi

Continua ormai da settimane la pressione dei dirigenti bianconeri nei confronti del Paris Saint-Germain per portarsi a casa Leandro Paredes. Il centrocampista argentino ha faticato ad imporsi nel centrocampo costellato di campioni nella capitale francese, e questo spazio rischia di diminuire ulteriormente visto il probabile acquisto di Fabian Ruiz. Se il centrocampista proveniente da Napoli dovesse arrivare a Parigi, ecco che il talento argentino potrebbe convincersi definitivamente a sposare la causa bianconera.

La richiesta per il cartellino per ora si aggira intorno ai 15 milioni, ma è più credibile che Cherubini provi a strappare un prestito oneroso. Alternativa giovane, e soprattutto italiana, è Davide Frattesi. In questo caso il centrocampista del Sassuolo verrebbe preso come sostituto di Pogba viste le sue caratteristiche da incursore. Sebbene il rapporto tra bianconeri e neroverdi sia stato sempre ottimo negli anni, la bottega Sassuolo si è sempre dimostrata altrettanto cara, perciò si attendono ancora sviluppi e cifre.

Intanto però Fagioli rinnoverà per altri 4 anni, chissà che l’eventuale emergenza non “costringa” Allegri a lanciarlo.