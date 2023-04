Juve-Sporting, Allegri: "Vlahovic? Criticato anche Ronaldo quando non segnava"

Torino, 12 apr. - (Adnkronos) - "Dusan sta facendo bene a livello tecnico, ritroverà il gol". Massimiliano Allegri ha commentato così in conferenza stampa il momento di Vlahovic alla vigilia della sfida di domani sera alle 21 tra Juventus e Sporting Lisbona, valida per l'...

Torino, 12 apr. – (Adnkronos) – "Dusan sta facendo bene a livello tecnico, ritroverà il gol". Massimiliano Allegri ha commentato così in conferenza stampa il momento di Vlahovic alla vigilia della sfida di domani sera alle 21 tra Juventus e Sporting Lisbona, valida per l'andata dei quarti di finale di Europa League: "Ci sono state critiche per Ronaldo quando non ha segnato nelle prime partite".

Il tecnico bianconero ha ricordato le qualità del giovane attaccante serbo: "Sono passaggi di carriera, ci sono momenti in cui le cose vanno meno bene. Non scordiamoci che Rabiot qualcuno non voleva più vederlo in campo. Qui le opinioni cambiano come il vento a Livorno. Dusan ha delle caratteristiche ben precise, è bravo, è giovane".

Il momento di Leandro Paredes

"C'è stato un confronto di idee, lui ha giocato meno in questo periodo e i calciatori che non giocano cadono un pò in frustrazione, ma da parte mia c'è massima fiducia e io le scelte le faccio in base a ciò che vedo e a ciò che credo sia utile per la squadra", ha detto Allegri sulla discussione avuta con il centrocampista Leandro Paredes, poco utilizzato in questi ultimi mesi.

Allegri si è poi soffermato sull'importanza del gruppo: "Tutti però devono sentirsi parte del gruppo perché abbiamo un finale importante di stagione".

Il confronto con lo Sporting Lisbona

L'allenatore bianconero ha analizzato in conferenza stampa gli avversari portoghesi: "Lo Sporting Lisbona è una squadra che ha fatto sette vittorie e quattro pareggi nelle ultime undici. Ha un bravo allenatore, ha riportato il titolo allo Sporting dopo 19 anni.

Un primo confronto che Massimiliano Allegri reputa fondamentale nell'ottica del passaggio del turno e del finale di stagione della Juventus: "Domani è il primo passaggio per creare i presupposti e prendersi il passaggio del turno a Lisbona. Se passiamo con lo Sporting abbiamo le due semifinali, vedremo se saremo capaci e fortunati ad andare in finale di Coppa Italia, poi 27 punti a disposizione in campionato.

Infine sul momento vissuto dalla società: "La squadra è ben solida a questo tipo di notizie che arrivano e non arrivano, serve continuare su questa linea. Da quest'esperienza, unica, si esce tutti fortificati. La società, i ragazzi, io in primis".

Il recupero di Paul Pogba

Allegri ha fatto anche il punto sul rientro del centrocampista Paul Pogba durante uno dei passaggi della conferenza stampa: "Sarà convocato, per giocare vedremo domani. E' importante che abbia fatto qualche allenamento con la squadra senza fermarsi".

Quanto sull'importanza di questo recupero in squadra: "Se dovessimo averlo nel finale sarebbe molto importante, la stagione è ancora lunga, potrebbero mancare ancora 16 partite"