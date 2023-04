Juve-Verona 1-0, gol di Kean e bianconeri salgono ancora

(Adnkronos) – La Juventus batte il Verona per 1-0 nel match valido per la 29esima giornata della Serie A 2022-2023 e continua la rincorsa alla zona Champions League. Il gol di Kean regala il successo alla formazione bianconera. La Juve allenata da Allegri, penalizzata di 15 punti, sale a quota 44. Senza la sanzione, sarebbe seconda con ampio margine sulle altre pretendenti ad un posto in Champions. Il Verona rimane a 19 punti, in terz'ultima posizione.Il verdetto matura al termine di un match che non offre grandi spunti nel primo tempo. I veneti creano la prima occasione della serata al 15': conclusione al volo di Depaoli, deviazione di Gatti e palla fuori. La Juve, con molti big in panchina, fatica a creare gioco e raramente si fa vedere davanti con pericolosità. Al 37', su punizione, prova Danilo: botta deviata, traversa. E' l'unico squillo bianconero della prima frazione. Il copione cambia parzialmente nel secondo tempo: gli uomini di Allegri cercano di alzare il ritmo e basta la prima azione ben congegnata per fare centro. Miretti accende la luce, Locatelli rifinisce e Kean segna: 1-0 al 56'. Il vantaggio sazia i torinesi, che alzano il piede dall'acceleratore – nonostante gli ingressi di Vlahovic e Di Maria – e consentono al Verona di rimanere ampiamente in partita. All'83' serve un grande intervento di Szczcesny per negare il gol a Terracciano ed evitare il pareggio. Dall'altra parte, Bremer non trova la zampata vincente da distanza ravvicinata. Non c'è altro, sipario e 1-0 per la Juve.