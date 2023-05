La complicata stagione della Juventus sta ormai per finire e dopo la fine delle vicende extracampo la società bianconera può finalmente programmare il futuro. In attesa di capire le ultime possibili mosse di Ceferin, la Juve dovrà far fronte all’esclusione dalla Champions e dai mancati introiti derivanti dalla penalizzazione ricevuta. Senza Europa non si escludono dunque le cessioni eccellenti: tra tutte spicca sicuramente quella di Dusan Vlahovic, preso a 80 milioni dalla Fiorentina a gennaio 2022.

Juve, Vlahovic verso l’addio

A fare la corte al serbo sono sicuramente Chelsea e Manchetser United, sirene inglesi che circolano ormai da tempo. La Juventus riflette sulle opportunità e intanto aspetta anche possibili offerte tedesche, dal momento che anche in Germania si sarebbero attivati i radar sull’attaccante serbo. Dopo il trionfo rocambolesco all’ultima giornata in Bundesliga, il Bayern Monaco sembra seriamente intenzionato a trovare un nuovo numero 9 per poter tornare ad essere competitiva anche in Europa e potrebbe tornare così, dopo l’acquisto di De Ligt, a pescare in casa bianconera. Secondo il quotidiano Bild, l’interesse dei bavaresi per Vlahovic sarebbe vero e concreto, ma la concorrenza dei club di Premier sembra agguerrita. Il mercato è ormai alle porte e, nonostante l’annata deludente, Dusan Vlahovic è senza dubbio l’oggetto del desiderio delle big europee.