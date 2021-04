Juventus, Allegri avvistato a Torino: tifosi sognano il ritorno

Allegri è stato di recente avvistato a Torino, con le voci su un suo possibile ritorno sulla panchina della Juventus che si fanno sempre più insistenti.

Mancano poche giornate alla fine del campionato di Serie A, con la Juve che starebbe già pensando alla prossima stagione. In particolare, in base alle ultime indiscrezioni, sembra sempre più vicino un possibile ritorno di Allegri sulla panchina bianconera.

Juventus, Pirlo verso l’addio: cosa sta succedendo

Dopo aver vinto per nove anni di seguito lo scudetto, la Juve ha avuto una battuta d’arresto, con l’attuale stagione destinata a concludersi senza la conquista del decimo titolo consecutivo. Si resta quindi in attesa di scoprire con quale piazzamento la squadra concluderà il campionato in corso e se riuscirà o meno ad aggiudicarsi la finale di Coppa Italia contro l’Atalanta. Intanto si fa sempre più largo l’ipotesi di un possibile addio da parte di Pirlo.

Lo stesso allenatore, ricordiamo, al termine dell’ultima partita di campionato contro la Fiorentina, intervenuto ai microfoni di Sky ha dichiarato: “Le aspettative iniziali erano diverse e non ritengo di aver compiuto il lavoro come si voleva. Ogni partita che passa si impara qualcosa ma non sono contento e non penso lo sia nemmeno la società“.

Juventus, Allegri avvistato a Torino: ritorno in vista?

Una stagione particolarmente complicata, quella vissuta dalla Juve, con i tifosi che continuano a sperare in una svolta. In tal senso si fanno sempre più insistenti le voci in merito ad un possibile ritorno di Massimiliano Allegri, in vista della prossima stagione.

Proprio nelle scorse l’ex allenatore della Vecchia Signora è stato avvistato a Torino. Una notizia che non è passata di certo inosservata e che è bastata per far sperare i tifosi di poterlo rivedere a breve sulla panchina bianconera.

Juventus, verso il match contro l’Udinese: probabili formazioni

In attesa di scoprire chi guiderà la Juve la prossima stagione, la squadra bianconera è pronta a scendere in campo in occasione della prossima partita di campionato, in programma domenica 2 maggio, contro l’Udinese. Un match particolarmente atteso, soprattutto volgendo un occhio di riguardo alla lotta Champions, che vede la squadra allenata da Pirlo alla ricerca di punti preziosi.

Udinese – Juve: probabili formazioni

Ecco quindi di seguito le probabili formazioni:

UDINESE (3-5-1-1): Scuffet; Becao, Nuytinck, Bonifazi; Molina, De Paul, Walace, Arslan, Stryger Larsen; Pereyra; Okaka.

JUVE (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Cuadrado, Bentancur, Arthur, Chiesa; Morata, Cristiano Ronaldo.