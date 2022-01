Juventus, Andrea Agnelli positivo al covid

Andrea Agnelli, presidente della Juventus, è risultato essere positivo al covid. Non sarà in tribuna per la Supercoppa contro l'Inter.

Il presidente della Juventus, Andrea Agnelli, è positivo al covid. La notizia dell’infezione del numero uno binaconero arriva in seguito a quella che nei giorni scorsi aveva rigurdato la positività di un altro alto diriginte della squadra, vale a dire Pavel Nedved.

Stando a quanto si apprende da Repubblica, Agnelli sarebbe regolarmente vaccianto e al momento completamente asintomatico e dunque, se la situazione non dovesse complicarsi, potrà presto tornare alla guida della società.

Di sicuro il patron bianconero non sarà in tribuna mercoledi 12 gennaio allo stadio Meazza di Milano per la sfida contro l’Inter valevole per la Supercoppa italiana. Già nell’ultima partita di campionato, vinta dalla Juventus in rimonta sulla Roma, Agnelli non era presente allo stadio.

Ennesimo positivo dunque nella dirigenza bianconera, ma è la stessa società a sottolineare che nessuno di loro ha avuto contatti con la squadra e lo staff tecnico ed in effetti, tra i giocatori, solo Giorgio Chiellini era risultato positivo al test, ma ha già sconfitto il virus ed è tornato in campo per uno spezzone contro la Roma.