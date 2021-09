Juventus in lutto, morto il giocatore Bryan Dodien a soli 17 anni

La Juventus è in lutto a causa della morte del giocatore Bryan Dodien, di soli 17 anni. Nel 2015 gli era stato diagnosticato un tumore.

La Juventus è in lutto a causa della morte del giocatore Bryan Dodien, di soli 17 anni. Nel 2015 gli era stato diagnosticato un tumore, ma nel 2019 era risucito a ritornare in campo. Una terribile tragedia che ha colpito il mondo del calcio.

Morto Bryan Dodien a soli 17 anni

Una vera e propria tragedia quella che ha colpito il mondo del calcio. Bryan Dodien, calciatore di 17 anni, cresciuto nella Juventus, è morto. Lo ha comunicato la stessa società bianconera, annunciando la scomparsa del giocatore, che ha sconvolto tutti. Nel 2015 Bryan Dodien aveva ricevuto la diagnosi di tumore, quando aveva solo 11 anni. Il 6 gennaio 2019 era riuscito a rientrare in campo con l’under 15, a 10 minuti dalla fine, nel 3-1 contro il Bologna.

La terribile notizia ha colpito tutto il mondo della Juventus.

Morto Bryan Dodien: Paul Pogda lo ha sostenuto

“Dopo tre anni di lotta oggi sono tornato in campo” aveva scritto Bryan Dodien in una foto. Durante il periodo delle cure, la sua storia era diventata pubblica e a lui si era molto affezionato Paul Pogba, che all’epoca indossava la maglia bianconera. Dopo aver segnato un goal al Torino in Coppa Italia, il centrocampista, che oggi gioca nel Manchester United, aveva mostrato a tutti una maglietta con la scritta “Bryan sono con te“.

“È un ragazzo piccolo che giocava alla Juve, ha il cancro. Ho detto che dovevo segnare un gol. Sono sempre con lui e non lo lascerò mai” aveva spiegato con queste parole il suo bellissimo gesto.

Morto Bryan Dodien: il messaggio di Pogda

Quando la notizia della scomparsa di Bryan Dodien è diventata pubblica, sono arrivati tantissimi messaggi di cordoglio. Ad annunciare la sua scomparsa è stata la società bianconera, ma ancora una volta è intervenuto l’ex centrocampista Pogda, che ha sempre fatto il tifo per Dodien.

Al termine della sfida tra Francia e Ucraina, ha salutato Bryan e ha rivolto un pensiero alla sua famiglia. “È la più triste delle notizie. Tutte le mie preghiere vanno ai suoi cari. Perdere una persona che si ama non è mai facile, ma io non ti dimenticherò mai. Hai lottato tanto, sei stato forte, un esempio per tutti. Ciao piccolo amico mio” ha scritto l’ex centrocampista della Juve.