Juventus, inchiesta-bis: cosa rischia il club

Punti di penalizzazione e milioni di euro di multa: cosa rischia la Juventus per la nuova inchiesta della Figc.

La Procura ha notificato la chiusura delle indagini per la secondo inchiesta aperta a carico della Juventus: ecco cosa rischia il club torinese.

Inchiesta-bis contro la Juventus: il motivo

La Procura federale ha notifica alla Juventus la chiusura delle indagini per l’inchiesta-bis sugli stipendi. Ma questo non significa automaticamente che la Vecchia Signora verrà messa nuovamente sotto processo sportivo. O almeno, non ancora.

La Figc ha annunciato i profili di irregolarità rilevati. Ora il club avrà due settimane per studiare gli atti e preparare una risposta. A quel punto, il procuratore federale Chinè potrà decidere se accoglierle e archiviare o – più probabilmente – deferire, che vuol dire avviare un processo sportivo.

Gli illeciti contestati alla Juvetus

La procura federale contesta tre violazioni:

Aver sottoscritto con i calciatori falsi accordi per la rinuncia agli stipendi , quando in realtà si trattava di una misura studiata per far slittare i pagamenti da un bilancio a quello successivo.

, quando in realtà si trattava di una misura studiata per far slittare i pagamenti da un bilancio a quello successivo. I rapporti illeciti con altri club – si tratta di Atalanta, Bologna, Cagliari, Sampdoria, Sassuolo, Udinese – per accordi vincolanti extra federali.

– si tratta di Atalanta, Bologna, Cagliari, Sampdoria, Sassuolo, Udinese – per accordi vincolanti extra federali. I rapporti con agenti a cui sarebbero state pagate commissioni per operazioni mai svolte.

Cosa rischia la Juventus

Per tutte e tre le possibili irregolarità rilevate, la procura federale contesta solo la violazione dell’articolo 4 comma 1, ossia la lealtà sportiva. La stessa per cui è già stata penalizzata di 15 punti sul caso plusvalenze.

Oltre alla pena sportiva, il club di Torino rischia anche un’ammenda fino ad un massimo che supera i 150 milioni di euro.