Juventus, infortunio per Federico Chiesa: grave lesione al ginocchio, stagione finita

Neanche la rimonta da cineteca contro i giallorossi consola la Juventus: infortunio per Federico Chiesa con grave lesione al ginocchio, stagione finita

Brutte nuove da casa Juventus con il serio infortunio per Federico Chiesa che ha rimediato una grave lesione al ginocchio: per lui la stagione è di fatto finita. La “botta” rimediata dal fantasista esterno nella rocambolesca partita contro la Roma manda in crisi sia il mister bianconero Massimiliano Allegri che lo stesso Ct della Nazionale Mancini.

Tegola su Juventus e Nazionale: infortunio per Federico Chiesa e addio calcio giocato per un po’

Chiesa ha riportato la lesione del legamento crociato anteriore. Ed è una diagnosi poco piacevole, perché Federico verrà operato nei prossimi giorni ma la sua stagione può già dirsi conclusa. E il calcio bianconero di Chiesa ora ha bisogno forse come non mai.

Per Mancini c’è poco da stare… Allegri: Juventus e Azzurri: infortunio per Federico Chiesa

E se Allegri vede sfumare la possibilità di tenere Chiesa in campo abile e arruolato per il big match di Supercoppa Italiana con l’Inter di questa settimana non è che Mancini se la rida: “Mancho” infatti non potrà contare sul classe 1997 in vista dei play-off qualificazione per il Mondiale.

Dalla vittoria della Juventus sulla Roma a quel crociato lesionato: infortunio per Federico Chiesa

La bella vittoria contro i giallorossi è dunque archiviata ed adesso l’immagine è quella, preoccupante, di Chiesa che si è presentato in stampelle al J Medical il giorno dopo essere uscito malconcio dall’Olimpico. Da lì è uscito il responso: lesione del legamento crociato anteriore. Intervento inevitabile e addio calcio giocato per un bel po’.