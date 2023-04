Torna alla Corte d’Appello Federale il caso della Juventus che tornerà a esprimersi sulla penalizzazione per la terza volta.

La Corte d’Appello Federale dovrà esaminare per la terza volta il caso della Juventus e prendere una decisione sulla penalizzazione dopo la sentenza del Coni: a questo proposito, è stato precisato che la CAF che riesaminerà la situazione dei bianconeri sarà “in diversa composizione”. La vicenda, dunque, non verrà sottoposta agli stessi giudici che hanno già deliberato nelle precedenti occasioni.

Juventus, la Corte d’Appello Federale che rivedrà la penalizzazione sarà di “diversa composizione”

Il Collegio di Garanzia del Coni avrà 30 giorni di tempo per pubblicare le motivazioni della sentenza con la quale, giovedì 20 aprile, ha accolto con rinvio alla Corte d’Appello Federale (CAF) il ricorso alla Juventus. Dopo la pubblicazione delle motivazioni, la vicenda tornerà nuovamente all’esame della Corte Federale d’appello che dovrà rivedere la penalizzazione di -15 punti in classifica per la squadra bianconero con una nuova sanzione.

In via teorica, il -15 potrebbe anche essere confermato ma, negli ambienti del calcio, sembra più plausibile che si possa optare per una riduzione dei punti da sottrare.

Intanto, è stato ribadito che, come riporta un passaggio significativo del dispositivo del Collegio di Garanzia, la Corte d’Appello che riesaminerà la questione sarà “in diversa composizione” rispetto a quella che si era già espressa sulla Juventus stabilendo la penalizzazione.

Il caso Juve torna per la terza volta alla CAF

Per la terza volta, la CAF dovrà valutare il comportamento della Juve sulla vicenda delle plusvalenze. In prima battuta, la squadra era stata assolta mentre, al secondo esame, era stata condannata a 15 punti di penalizzazione.

Sulla vicenda, la CAF si esprimerà per la terza volta – presumibilmente – tra la terza e la quarta settimana di maggio.