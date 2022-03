Nervi sempre più tesi in casa Juve: alla vigilia della sfida contro la Salernitana, spunta una lite tra Allegri e Paulo Dybala negli spogliatoi.

Il rapporto tra Paulo Dybala e Massimiliano Allegri è sempre più teso: alla vigilia della sfida di campionato contro la Salernitana, negli spogliatoi ci sarebbe stata una lite tra il numero 10 della Juventus e il tecnico livornese sugli orari degli allenamenti.

Lite tra Dybala e Allegri: nervi tesi in casa Juve

L’eliminazione dalla Champions per mano del Villareal ha lasciato tante scorie in casa Juventus: secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, nella mattinata di sabato 19 marzo sarebbe scoppiata una lite tra Paulo Dybala e Max Allegri negli spogliatoi, ma la causa non sarebbe la scadenza del contratto dell’argentino o il suo scarso rendimento in campo.

Il numero 10 insieme a Cuadrado avrebbe richiesto al tecnico livornese di modificare il piano degli allenamenti, concedendo qualche ora di libertà alla squadra, dato che il match contro la Salernitana è in programma domenica 20 marzo alle ore 15.

Allegri non ha gradito la richiesta del giocatore, e gli avrebbe risposto molto piccato: “Proprio tu mi fai questa richiesta Paulo?“.

Tra rinnovo e addio

Un altro fatto che indica come la situazione tra il giocatore e la società sia ormai molto compromessa, e il rinnovo a questo punto sembra lontano.

Allegri in questi mesi ha sempre difeso il suo numero 10, al contrario di Arrivabene e Pavel Nedved che invece hanno sempre risposto alle provocazioni sul rinnovo del giocatore con un pizzico di veleno e senza mai lasciar trasparire uno spiraglio di ottimismo.

L’unico a credere in Dybala è sempre stato il suo allenatore, e sicuramente l’ultima richiesta fuori contesto non dovrebbe lasciare ulteriori strascichi nel loro rapporto, ma ogni giorno che passa anche i tifosi tanto innamorati del loro numero 10 non possono che pensare a un futuro senza Paulo.