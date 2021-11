Juventus, perché ha cambiato in arancione il colore del logo sui social

I più attenti lo avranno notato: la Juventus ha cambiato il proprio logo sui suoi profili social: la motivazione è davvero nobile

La Juventus negli ultimi giorni sta facendo parlare di sè non soltanto per gli altalenanti risultati sportivi, solo di ieri la pesante sconfitta subita dai campioni d’Europa del Chelsea per 4 a 0, ma anche per qualche modifica sui profili social che non è passata inosservata.

Juventus, il nuovo logo sui social network

I più attenti se ne saranno subito accorti, la Juventus ha cambiato il colore del proprio logo su tutti i propri profili social. È successo domenica 21 novembre, dopo la partita vinta per 2 a 0 con due rigori di Bonucci, contro la Lazio dell’ex allenatore Maurizio Sarri.

Juventus, il nuovo logo sui social network: il significato

La società Juventus, modificando temporaneamente il colore del proprio logo sociale da nero su sfondo bianco ad arancione, ha voluto appoggiare una campagna di sensibilizzazione molto importante sul piano sociale e umanitario.

L’arancione è infatti il colore simbolico della lotta contro il femminicidio e la violenza sulle donne, un tema purtroppo sempre di attualità e su cui in Italia verrà posta la massima attenzione, come confermato dal ministro Lamorgese, anche sul piano legislativo.

Juventus, il nuovo logo sui social network: la campagna

Questa nobile iniziativa della società Juventus va di pari passo con la campagna internazionale, promossa dalle Nazioni Unite, “Orange the World”, dedicata proprio alla giornata mondiale contro la violena sulle donne, la cui ricorrenza cade ogni 25 novembre.