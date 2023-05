La Juventus se la cava con una multa da 718mila euro, senza nessun ulteriore punto di penalizzazione e la rinuncia a tutti i ricorsi. Il tribunale federale nazionale della Figc ha accettato il patteggiamento tra la procura guidata da Giuseppe Chinè e i legali del club bianconero.

Juventus, sì al patteggiamento: solo una multa di 718mila euro

La Juventus se la cava con una multa da 718mila euro, nessun ulteriore punto di penalizzazione e la rinuncia a tutti i rocciosi. Il tribunale federale nazionale della Figc ha accettato il patteggiamento tra la procura guidata da Giuseppe Chinè e i legali del club bianconero. Un accordo che chiude la partita tra la Juve e la giustizia sportiva nata dall’invio delle carte dell’indagine penale Prisma della procura di Torino. La società accetta i 10 punti di penalizzazione per il caso plusvalenze, ma evita un’altra stangata sul secondofilone, quello che riguarda appunto le manovre stipendi, ma anche i rapporti con gli agenti e le sospette partnership con altri club. La Juve è così sicura di avere un posto in Europa la prossima stagione. A processo per le manovre stipendi, il prossimo 15 giugno, ci andrà solo Andrea Agnelli: l’ex presidente non ha voluto sottoscrivere la rinuncia al ricorso per le plusvalenze. Tutti gli altri dirigenti ed ex dirigenti juventini invece hanno patteggiato.

La strategia della Juventus

La Juventus ha deciso di archiviare i giudizi sportivi pendenti tutti entro la fine della stagione. Vuole evitare il rischio di ripercussioni sulla prossima annata e cercare di strappare un posto per l’Europa. In questo momento la squadra di Allegri è settima e andrebbe in Conference. Superando Roma o Atalanta all’ultima giornata finirebbe addirittura in Europa League. Già nei giorni scorsi la Juventus, tramite le parole di Francesco Calvo, aveva reso chiara la volontà di non presentare un nuovo ricorso contro la penalizzazione di 10 punti per il caso plusvalenze. Era la condizione di partenza per arrivare a un patteggiamento sul secondo filone. L’accordo rappresenta un vantaggio anche per la FederCalcio e la Serie A.