Juventus-Sporting: statistiche, precedenti e ultime notizie

La Juventus sfida lo Sporting Lisbona nell’andata dei quarti di Europa League, match in programma giovedì 13 aprile 2023: statistiche, precedenti, quote e ultime notizie sulle formazioni.

Juventus e Sporting Lisbona si affrontano all’Allianz Stadium nell’andata dei quarti di finale di Europa League. Entrambe le squadre hanno qualche problema di formazione, in vista della gara in programma giovedì 13 aprile 2023 alle ore 21.00 a Torino. La Juventus è in cerca di un pronto riscatto dopo la sconfitta in campionato contro la Lazio, lo Sporting punta a dare un altro dispiacere ad una big dopo aver fatto fuori l’Arsenal nel precedente turno della competizione.

Statistiche Juventus

Smaltita la delusione per la retrocessione dal gruppo di Champions (terza classificata dietro Benfica e PSG), la Juventus è tra le più accreditate formazioni alla vittoria della manifestazione. Nei playoff di Europa League ha eliminato il Nantes (1-1 in Italia, 0-3 in Francia) mentre negli ottavi di finale ha vinto sia all’andata (1-0) che al ritorno (0-2) contro la formazione tedesca del Friburgo. Attualmente i bianconeri sono settimi in Serie A, in virtù della penalizzazione di 15 punti per il caso plusvalenze (altrimenti sarebbero secondi). Nell’ultima giornata del massimo campionato hanno perso 2-1 allo stadio Olimpico di Roma contro la Lazio.

Statistiche Sporting Lisbona

Come la Juventus, lo Sporting Lisbona ha chiuso al terzo posto nel proprio raggruppamento di Champions, alle spalle di Tottenham ed Eintracht Francoforte. Retrocesso in Europa League, ha eliminato nello spareggio playoff la formazione del Midtjylland (1-1 in Portogallo, 0-4 in Danimarca). Negli ottavi ha invece battuto ai calci di rigore gli inglesi dell’Arsenal. Attualmente occupa il quarto posto in Primeira Liga. Nell’ultima giornata, ha superato in trasferta il Casa Pia con un pirotecnico 4-3. I portoghesi sono imbattuti, tra campionato e coppe, da undici gare.

Precedenti, quote e ultime notizie sulle formazioni

Sono due i precedenti tra Juventus e Sporting in Europa, risalgono esattamente alla fase a gironi della Champions League del 2017/18. A Torino si registrò la vittoria per 2-1 dei bianconeri, a Lisbona l’incontro terminò in parità per 1-1. Nella gara di andata di giovedì partono favoriti gli uomini di Allegri, quotati vincenti sui più noti siti di scommesse a 1.80. Il pari è invece bancato a 3.45 mentre il successo degli ospiti a 4.65.

De Sciglio tra gli assenti sicuri nelle fila dei bianconeri mentre si profila la partenza dalla panchina per un Dusan Vlahovic in difficoltà nell’ultimo periodo. In avanti giocheranno Di Maria e Milik, con Chiesa e Kean pronti a subentrare. Sulle fasce probabile l’impiego di Cuadrado e Kostic. A centrocampo dovrebbe essere confermato il trio formato dal giovane Fagioli, il nazionale azzurro Locatelli e il francese Rabiot.

Tra i biancoverdi non ci saranno invece Bellerin e il bomber Paulinho, quest’ultimo sostituito dal diciottenne Chermiti al centro dell’attacco. L’allenatore Amorim dovrebbe schierare sugli esterni Esgaio e Matheus Reis mentre spetterà al duo Gonçalves-Morita il compito di dirigere il centrocampo. A completare il trio d’attacco dello Sporting Lisbona, Edwards e Trincao.