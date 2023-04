Perde pezzi la Juventus e con essa il team che l’ha guidata in questo difficile momento, un membro dello staff di Allegri dice addio: si tratta del collaboratore Paolo Bianco che ha deciso di lasciare la società con un anno di anticipo sul contratto. Il sunto lo danno i media, per cui “Max Allegri perde i pezzi”. La notizia è che a fine stagione Bianco, collaboratore dell’allenatore e suo ex giocatore ai tempi del Cagliari, lascerà la Juventus con un anno d’anticipo.

L’addio di un membro dello staff di Allegri

Il suo contratto era infatti in scadenza a giugno 2024. A dare menzione della decisione è stata La Gazzetta dello Sport. Secondo la testata dietro a questa scelta ci sarebbe “la volontà di Bianco di iniziare un percorso da allenatore”. Bianco era entrato in team a giugno del 2022 quando Massimiliano Allegri aveva allargato il suo staff.

Il mister lo aveva allenato a Cagliari

A entrare nella squadra che ha allenato la Vecchia Signora fino a ieri era stato proprio lui, Paolo Bianco, classe 1977, ex difensore che Allegri aveva allenato a Cagliari. Bianco aveva intrapreso una carriera da tecnico che lo aveva portato a essere il vice di De Zerbi, al Sassuolo e poi allo Shakhtar.