Kabir Bedi contro Manila Nazzaro: “Mai lottare contro un maiale”

Kabir Bedi contro Manila Nazzaro: l'attore indiano non cambia idea sull'ex Miss Italia.

Anche se non è più un concorrente del GF Vip, Kabir Bedi è tornato a scagliarsi contro Manila Nazzaro. L’attore indiano ha ancora il dente avvelenato nei confronti della showgirl ed è convinto che se non avesse litigato con lei sarebbe ancora in gioco.

Kabir Bedi contro Manila Nazzaro

Kabir Bedi e Manila Nazzaro, all’inizio della loro conoscenza al GF Vip, avevano un ottimo rapporto. Poi, a causa di qualche parola di troppo, sono finiti a discutere. Da questo momento in poi, l’attore indiano e l’ex Miss Italia non sono più risusciti ad avere un dialogo civile. Intervistato dal settimanale Chi, Kabir è tornato a scagliarsi contro di lei. Ha dichiarato:

“Con Manila non ho avuto un buon rapporto, perché pensavo che lei fosse amica, ma ha dimostrato di non esserlo. Io penso che lei sia disperata e pronta a tutto pur di vincere. Ma questa è solo una mia impressione dopo avere visto il suo comportamento”.

Kabir non cambia idea: il proverbio è calzante

Kabir sostiene che Manila sia pronta a tutto pur di vincere il GF Vip. Non solo, l’attore indiano ha tirato in ballo un proverbio inglese che spiega alla perfezione il suo pensiero su di lei. Ha dichiarato:

“Se sono uscito per colpa nella nostra lite? È possibile. Lei ha detto tante cose alle mie spalle che ho sentito dopo essere uscito, ma non so quale sia stato l’impatto di quella discussione che ho avuto con lei. Da questa esperienza, comunque, ho imparato una cosa. Come dice un vecchio proverbio inglese: ‘Mai lottare contro un maiale, entrambi si sporcheranno, ma il maiale si divertirà’. E voglio chiudere senza un bacio”.

Parole dure, quelle di Kabir, che non fanno altro che ribadire il suo parere nei riguardi della showgirl.

Gli attacchi di Manila Nazzaro

La posizione di Kabir Bedi non potrebbe essere diversa. D’altronde, Manila, sul suo conto è stata molto chiara: