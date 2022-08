Mentre i fedeli erano in preghiera, l'attacco alla moschea di Kabul ha provocato almeno 10 morti. L'Isis ha intensificato gli attentati.

Kabul è ancora una volta luogo di violenza e morte. Mercoledì sera, un grave attentato terroristico ha colpito i fedeli riuniti in moschea. Il bilancio attuale provvisorio è di almeno 10 morti e una trentina di feriti, inclusi dei bambini. Morto un esponente religioso di spicco, il mullah Amir Mohammad Kabuli.

Kabul sotto attacco, almeno 10 morti nell’esplosione avvenuta alla moschea: il caso

L’esplosione inaspettata è avvenuta nel momento in cui i fedeli erano coinvolti nella preghiera serale che si teneva alla moschea, in un distretto a Nord-Ovest di Kabul. Al momento, non c’è stata ancora alcuna rivendicazione dell’attacco.

Secondo un testimone residente nel quartiere Khair Khana della capitale, luogo in cui è stata presa di mira la moschea, l’esplosione è stata messa in atto da un kamikaze.

A rimanere ucciso, tra le vittime segnalate, c’è il mullah Amir Mohammad Kabuli.

L’Isis ha intensificato gli attacchi

Sembra che la branca locale dell’Isis abbia intensificato gli attacchi ai danni dei talebani e dei civili, in seguito alla presa del potere da parte degli studenti coranici nello scorso agosto, quando le truppe statunitensi e della Nato stavano lasciando il Paese.

Zabihullah Mujahid, il portavoce del governo talebano, ha condannato aspramente l’attacco alla moschea, promettendo che gli autori dei crimini compiuti saranno presto assicurati alla giustizia e puniti in maniera adeguata.

Emergency, che a Kabul ha una sede ospedaliera, riferisce di aver ricoverato circa 27 feriti, tra cui 5 bambini.