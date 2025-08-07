Kagiso Rabada parla del futuro dopo il trionfo contro l'Australia

Kagiso Rabada, il principale paceman del Sudafrica, ha dichiarato che è giunto il momento di voltare pagina dopo l’euforia per la vittoria contro l’Australia nella finale del World Test Championship. Riconosce la storicità del trionfo, ma sottolinea che ora la squadra deve concentrare le energie sulle prossime sfide. E nonostante il gusto dolce della vittoria, il Sudafrica è pronto a rialzare il sipario: domenica, a Darwin, inizierà una nuova avventura con tre partite di Twenty20 e tre incontri di One Day International contro i rivali australiani.

Chi non è curioso di sapere come andrà a finire questa battaglia?

Dal trionfo alla preparazione

“È stata una vittoria speciale,” ha affermato Rabada in conferenza stampa, mostrando un’espressione di soddisfazione. “Ho parlato tanto di quella partita, ma ora è tempo di andare avanti.” La vittoria per cinque wickets nel WTC finale ha segnato un punto di svolta per il Sudafrica, che ha vissuto diverse delusioni nei tornei di limited-overs. “È stata una sorta di sollievo. Ma ora dobbiamo guardare al futuro, verso il T20 World Cup,” ha aggiunto, con un tono deciso. “Non abbiamo paura di nulla.”

Rabada, che ha compiuto 30 anni a maggio, non gioca una partita ufficiale dal trionfo di Londra. “Ho avuto una lunga pausa, e questo è stato fantastico. Ora è fondamentale mantenere la forma, perché il carico di partite è significativo.” La serie contro l’Australia non è solo cruciale per il presente, ma è anche un banco di prova in vista dei prossimi mondiali, con il T20 World Cup in India e Sri Lanka e il World Cup del 2027 in Sudafrica all’orizzonte. Ma come si preparerà la squadra a questo intenso tour?

Il valore della rivalità con l’Australia

Rabada non vede l’ora di riprendere la rivalità accesa tra Sudafrica e Australia. “Quando giochiamo contro di loro, sentiamo che danno il massimo e questo ci spinge a dare il meglio,” ha dichiarato con entusiasmo. “È sempre un cricket duro e di alta qualità.” La sfida offrirà anche un’opportunità d’oro per i giovani talenti di guadagnare esperienza. “È emozionante vedere i giovani giocatori pronti a mettersi alla prova. È un momento di transizione per noi come squadra,” ha aggiunto Rabada, evidenziando la freschezza e l’energia che i nuovi arrivati portano con sé. Ti aspetti di vedere qualche giovane emergere in questa serie?

Il futuro del cricket sudafricano

Con il Sudafrica che si prepara ad entrare in una nuova era, Rabada sottolinea l’importanza di queste esperienze per i giovani membri della squadra. “Dobbiamo capire dove siamo come squadra e come possiamo progredire,” ha concluso, tracciando una visione chiara per il futuro. L’approccio sarà diverso, ma l’obiettivo rimane inequivocabile: costruire una squadra competitiva e resiliente, pronta ad affrontare qualsiasi avversario. E tu, cosa pensi che servirà per rendere il Sudafrica una potenza nel cricket mondiale?