Sono emersi nuovi, raccapriccianti particolari sulla scomparsa di Kailia Posey, la 16enne protagonista della gif grinning girl.

Kailia Posey: il suicidio

Kailia Posey si è tolta la vita e, stando a quanto riporta TMZ, il suo corpo sarebbe stato trovato attaccato ad un albero in un parco statale di Washington, non distante dall’abitazione della ragazza.

La notizia del suicidio era già stata confermata dai familiari di Kailia Posey quando ne avevano annunciato la scomparsa. Al momento sono oscuri i motivi del gesto della ragazza che, nei suoi ultimi video sui social, sembrava essere serena e normale.

I messaggi sui social

In queste ore in tanti stanno riversando i loro messaggi di calore e affetto a Kailia attraverso i social. “Sto ancora aspettando che il mio telefono squilli e che tu mi dica che stai bene”, ha scritto un’amica della ragazza, mentre sua madre ha scritto con profondo dolore:

“Non ho né parole, né pensieri.

Una bellissima ragazza se n’è andata. Per favore lasciateci nella nostra privacy mentre piangiamo la morte di Kailia. La mia bambina per sempre”.

Il volto di Kailia Posey è divenuto conosciutissimo quando lei aveva solamente 5 anni e fu protagonista della gif grinning girl. I familiari della ragazza hanno confessato da subito che si sarebbe tolta la vita per mezzo di un suicidio e hanno anche parlato di un momento per lei difficile, ma al momento non è dato sapere perché la ragazza abbia compiuto l’estremo gesto.

Nei prossimi giorni, con tutte le probabilità, si svolgerà l’autopsia sul corpo della ragazza.