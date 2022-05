Kailia Posey, protagonista della gif grinning girl, si è tragicamente tolta la vita a soli 16 anni.

Kailia Posey, che aveva ottenuto la popolarità come protagonista della gif grinning girl quando aveva solamente 5 anni, si è tragicamente tolta la vita.

Kailia Posey si è suicidata

Con enorme dolore la famiglia di Kailia Posey ha annunciato la scomparsa della 16enne, nota in tutto il mondo per via della gif “grinning girl”, di cui era stata protagonista a 5 anni.

Posey aveva una brillante carriera davanti a sé e ancora non sono chiare le motivazioni che l’avrebbero condotta alla morte che, come hanno precisato i familiari, sarebbe stata causata da sucidio.

“Sebbene fosse un’adolescente affermata con un brillante futuro davanti a sé, sfortunatamente in un momento impetuoso, ha preso la decisione avventata di porre fine alla sua vita terrena”, si legge nel comunicato emesso dalla sua famiglia, e ancora: “Ha vinto innumerevoli corone e trofei dopo aver gareggiato nel circuito dei concorsi per tutta la sua vita.

Il suo acclamato talento come contorsionista aveva già ha portato a offerte di lavoro in tournée professionali ed era stata recentemente selezionata per essere una cheerleader al suo liceo il prossimo autunno”.

Kailia Posey: lo strazio della madre

La notizia della scomparsa di Kailia Posey ha rapidamente fatto il giro dei social e sua madre ha scritto uno straziante post dove ha chiesto di rispettare la sua privacy durante questo momento per lei così doloroso.

“Non ho né parole, né pensieri. Una bellissima ragazza se n’è andata. Per favore lasciateci nella nostra privacy mentre piangiamo la morte di Kailia. La mia bambina per sempre”, si legge nel messaggio.