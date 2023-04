Kaley Cuoco è diventata mamma: è nata la prima figlia con Tom Pelphrey

Kaley Cuoco è diventata mamma: l'attrice di The Big Bang Theory e Tom Pelphrey sono genitori di una bella femminuccia.

Kaley Cuoco, attrice molto apprezzata di The Big Bang Theory, è diventata mamma. La bimba è il primo frutto dell’amore che la lega al collega Tom Pelphrey.

Kaley Cuoco è diventata mamma

Fiocco rosa in casa di Kaley Cuoco e Tom Pelphrey: i due attori hanno accolto in famiglia il primo frutto del loro grande amore. La bambina si chiama Matilda Carmine Richie ed è venuta al mondo il 30 marzo 2023.

Kaley Cuoco è diventata mamma: l’annuncio

Kaley Cuoco aveva annunciato di essere incinta lo scorso ottobre, con un post Instagram condiviso anche da Tom. Per rivelare ai fan la nascita della piccola Matilda Carmine, Penny in The Big Bang Theory ha postato una bellissima foto della bimba. A didascalia, ha scritto:

“Vi presentiamo Matilda Carmine Richie Pelphrey, la nuova luce della nostra vita! Siamo felicissimi e grati per questo piccolo miracolo. Grazie ai medici, alle infermiere, alla famiglia e agli amici che ci hanno aiutato immensamente negli ultimi giorni. Siamo benedetti oltre ogni immaginazione. Tom Pelphrey, non pensavo di potermi innamorare ancora di più di te, ma l’ho fatto”.

L’annuncio di Tom Pelphrey

Alle parole di Kaley Cuoco, Tom Pelphrey ha aggiunto un suo piccolo pensiero. L’attore ha scritto:

“Tu sei l’anima dell’universo. E il tuo nome è Amore. Rumi. Il mio cuore è pieno di amore e gratitudine per questo miracolo. Eternamente grato per la forza e il coraggio della mia anima gemella e migliore amica Kaley Cuoco. Sei incredibile”.