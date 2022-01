Kalidou Koulibaly positivo al Covid: salterà la partita contro lo Zimbabwe

Per la seconda volta, Kalidou Koulibaly è risultato positivo al Covid-19. Il difensore del Napoli, che si trova in ritiro con il Senegal, è asintomatico.

A comunicarlo la società partenopea su Twitter: “Kalidou Koulibaly impegnato con la propria nazionale per la Coppa d’Africa, è risultato positivo al Covid-19.

Il calciatore, regolarmente vaccinato, è asintomatico e osserverà il periodo di isolamento come da protocollo”.

Kalidou Koulibaly positivo al Covid: tre contagi nel Senegal

Kalidou Koulibaly sta bene e si trova in ritiro con il Senegal. Altri due calciatori della nazionale, ovvero il portiere del Chelsea Edouard Mendy e l’attaccante dell’Alanyaspor Famara Diedhiou, sono risultati positivi.

I tre giocatori sabato 8 gennaio 2022 non hanno partecipato all’allenamento e non saranno disponibili per la prima partita del torneo, quello contro lo Zimbabwe in programma lunedì 10 alle ore 14.

Kalidou Koulibaly aveva già contratto il Covid-19 nel febbraio del 2021. In quell’occasione, il difensore aveva dovuto saltare le gare di campionato contro Genoa e Juventus.

