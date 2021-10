Kalorplus: dalla vendita all’installazione, tutti i servizi del centro assistenza ufficiale Vaillant

Vaillant è tra i produttori più importanti al mondo di tecnologie per il riscaldamento e la climatizzazione degli ambienti.

Nel campo dell’installazione, dell’assistenza e della manutenzione degli impianti termici, un centro assistenza certificato può aiutare ad affrontare la costante evoluzione dei dispositivi, con un’ottimale gestione dei diversi processi critici.

Un aspetto determinante, in presenza di sistemi rilasciati da realtà leader nell’innovazione come Vaillant, tra i produttori più importanti al mondo di tecnologie per il riscaldamento e la climatizzazione degli ambienti.

A valorizzare questo approccio è per esempio Kalorplus, la realtà italiana per la gestione dei prodotti Vaillant nell’ambito privato e professionale.

L’esperienza di Kalorplus

Kalorplus si occupa della vendita, installazione, manutenzione e assistenza di caldaie, scaldabagni, climatizzatori, rinnovabili di qualsiasi marchio e termoregolazione Vaillant, nonché dell’installazione e della manutenzione dei dispositivi.

Forte di un elevato Know-how acquisito negli anni, basa il suo intervento su una formula completamente dedicata, che ha come obiettivo offrire un servizio estremamente efficiente, alla ricerca della completa soddisfazione del cliente.

Centro Assistenza Ufficiale del noto brand tedesco – nonché player altamente affidabile e di qualità – ha saputo tenere il passo con le innovazioni del settore, rispondendo alle esigenze di una domanda sempre più articolata e, nella maggior parte dei casi, caratterizzata da un elevato grado di complessità.

Tutti i servizi Kalorplus, dalla manutenzione alla gestione burocratica

L’assistenza Kalorplus comprende tutti quegli aspetti che garantiscono il corretto funzionamento dei dispositivi Vaillant.

Si va dalla manutenzione ordinaria, comprensiva dell’analisi dei fumi, per il rilascio del bollino caldaia – il certificato obbligatorio che attesta il funzionamento degli apparecchi a gas in termini di sicurezza e in termini di efficienza – alla vera e propria assistenza della caldaia, che in genere comprende la necessaria verifica ordinaria, la pulizia del bruciatore e la disincrostazione della serpentina.

Ma tra i servizi più importanti di Kalorplus c’è anche quello relativo all’assistenza climatizzatori, che include il controllo della carica refrigerante, della carica elettrica e la sanificazione dell’unità interna. Tutti gli interventi tecnici, in aggiunta, prevedono l’utilizzo esclusivo di ricambi originali, che sono sempre disponibili per qualunque modello e per qualsiasi tipologia di dispositivo.

Naturalmente, Kalorplus affianca alla fase tecnica anche un servizio commerciale a tutto tondo, che dà accesso all’estensione della garanzia gratuita dei sistemi di riscaldamento e condizionamento Vaillant, fino a 7 anni, e a tutta una serie di vantaggi relativi alla detrazione fiscale e all’Iva agevolata.

Inoltre, tutte le attività connesse alla richiesta dell’Ecobonus e alla Cessione del credito sono svolte dall’azienda, che si occupa totalmente della gestione delle pratiche burocratiche per il rinnovo degli impianti, sollevando il cliente da ogni genere di incombenza. Un valore aggiunto, che si affianca a una fase d’acquisto estremamente efficiente, valorizzata da pagamenti personalizzati per l’acquisto dei singoli prodotti.

Kalorplus nella vendita e nell’assistenza tecnica no-stop

A supporto dell’attività commerciale, Kalorplus può contare su uno showroom dislocato su tre piani di oltre 200 mq, completamente dedicato all’esposizione e alla vendita dei migliori dispositivi Vaillant.

Una fase resa estremamente efficiente dalla formulazione di preventivi personalizzati, che tengono conto delle diverse esigenze dei clienti, in fatto di impianti di riscaldamento e di condizionamento. In aggiunta, in aderenza a un servizio che nasce per essere veloce, i preventivi sono sempre effettuati nell’arco di 24 ore, con un’assistenza tecnica no-stop che si effettua 7 giorni su 7.

Ma, alla fase di intervento Kalorplus affianca anche quella relativa alla consulenza professionale di un capo tecnico esperto, sempre disponibile in sede, che offre a privati e installatori consulenze relative all’impianto o alla specifica normativa.

Il tutto, con fasi operative che prevedono esclusivamente tecnici abilitati e certificati costantemente aggiornati, selezionati solo dopo un attento e scrupoloso processo di valutazione.

Sono infatti i professionisti i principali protagonisti del successo del brand, che allo stato attuale, è uno dei più importanti punti di riferimento per la vendita, la gestione e la manutenzione di impianti termici.