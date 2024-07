Kamala Harris attacca Trump: "Da ex PM conosco i tipi come lui"

Wilmington, 23 lug. (askanews) – La prima apparizione di Kamala Harris in campagna elettorale a Wilmington, in Delaware, mostra una donna radiosa e sicura di sé. La vicepresidente ora in corsa per la Casa Bianca dopo il ritiro di Joe Biden ha ottenuto il sostegno della maggioranza delle delegazioni statali, la sua conferma ufficiale potrebbe avvenire il primo agosto. Harris è apparsa a fianco del marito Doug Emhoff e non teme di prendere di petto il rivale repubblicano Donald Trump.

È stata magistrata inquirente e procuratrice distrettuale per il suo Stato, la California, e in questo ruolo, ha detto, ne ha viste di tutti i colori: “Predatori che abusavano le donne, truffatori che depredavano i consumatori, imbroglioni che rompevano le regole per proprio comodo. Quindi sentitemi bene: so di che stoffa è fatto Donald Trump”.

Il presidente Biden si è collegato per telefono con l’evento. “Noi amiamo Joe e Jill, sono come la nostra famiglia” ha detto Harris. La voce di Biden replica, “è reciproco. Ti guardo, ragazzina, ti voglio bene”