Kamala Harris positiva al Covid, la nota della Casa Bianca: “Nessun contatto stretto con Biden”

Kamala Harris positiva al Covid: “Nessun contatto stretto con Biden”

Kamala Harris è positiva al Covid: la vicepresidente degli Stati Uniti d’America ha scoperto di essere stata contagiata dal coronavirus dopo aver effettuato un test di controllo nella giornata di martedì 26 aprile.

Al momento, ha contratto l’infezione in forma asintomatica.

La notizia della positività di Kamala Harris è stata diramata dalla Casa Bianca. A quanto si apprende, la vicepresidente è in isolamento e continuerà a svolgere il suo lavoro da remoto. Inoltre, è stato precisato che Harris non ha avuto contatti recenti con il presidente americano Joe Biden né con la First Lady, attualmente impegnati in alcuni viaggi.

La nota della Casa Bianca: linee guida anti-Covid

La nota della Casa Bianca ha, poi, riferito che la vicepresidente ricomincerà a svolgere le sue mansioni in presenza quando sarà nuovamente negativa al SARS-CoV-2. Nel frattempo, è stato precisato che Kamala Harris osserverà scrupolosamente le linee guida stilate dai Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie e le indicazioni che le verranno fornite dal suo medico personale.