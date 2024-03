Kamala Harris: subito un cessate il fuoco e aiuti a Gaza

Milano, 4 mar. (askanews) - "Ci deve essere un cessate il fuoco immediato" a Gaza. Poche parole ma incisive. Quelle della vice presidente degli Stati Uniti, Kamala Harris, che ha ribadito gli appelli dell'amministrazione Usa per un cessate il fuoco temporaneo a Gaza. "Data l'immensa portata delle s...

Milano, 4 mar. (askanews) – “Ci deve essere un cessate il fuoco immediato” a Gaza. Poche parole ma incisive. Quelle della vice presidente degli Stati Uniti, Kamala Harris, che ha ribadito gli appelli dell’amministrazione Usa per un cessate il fuoco temporaneo a Gaza.

“Data l’immensa portata delle sofferenze a Gaza, deve esserci un cessate il fuoco immediato per almeno le prossime sei settimane, che è quello che attualmente è sul tavolo”, ha detto Harris durante un comizio in South Carolina. Harris ha anche riflettuto sulla crisi umanitaria nell’enclave, compresa la carneficina di giovedì scorso contro un convoglio di aiuti: “Il governo israeliano deve fare di più per aumentare significativamente il flusso di aiuti (a Gaza)”, ha detto. “Non ci sono scuse”.