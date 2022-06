Treno deragliato a nord di Lawrence, in Kansas, con gravi danni ai binari e la perdita di una grande quantità di carbone.

Terribile incidente a nord di Lawrence, in Kansas, dove è avvenuto il deragliamento di un treno con 20 vagoni merci, con una grande perdita di carbone e gravi danni ai binari. Le autorità sono intervenute sul posto, dove sono in corso i lavori di pulizia.

Il deragliamento di un treno con 20 vagoni merci ha portato ad una perdita di carbone e a gravi danni ai binari. L’incidente è avvenuto vicino all’incrocio tra la US Highway 24-59 e la North 1900 Road. Secondo George Diepenbrock, portavoce dell’ufficio dello sceriffo della contea di Douglas, numerosi vagoni si sono staccati dal motore ed è fuoriuscita una “grande quantità” di carbone.

Il deragliamento ha causato danni significativi ai binari e al passaggio a livello della North 1900 Road. Non sono stati segnalati incendi o feriti. Diepenbrock ha spiegato che il personale di Grant Township è stato contattato per portare le barricate per chiudere la North 1900 Road sui lati est e ovest dell’incrocio.

La causa del deragliamento non è stata immediatamente chiara, hanno detto i funzionari sul posto.

Il capo della divisione medica antincendio della contea di Lawrence-Douglas, Tom Fagan, ha spiegato che l’incidente è stato affidato agli investigatori della Union Pacific, per capire cosa sia realmente accaduto. Fagan ha spiegato che è stata una fortuna che nessuno sia rimasto ferito. “Siamo stati molto fortunati oggi. La nostra più grande preoccupazione è la sicurezza della vita. Quando hai quella quantità di peso e potenza in movimento, siamo molto fortunati” ha aggiunto.

Qui sotto potete recuperare le primissime, drammatiche immagini di questo terribile incidente.

🚨#BREAKING: Massive train derailment in Lawrence KS

📌#Lawrence | #Kansas

Authorities are at the scene and currently underway cleaning up after a massive train derailment with 20 cargo cars carrying coal detached from the engine and derailed, which caused significant damage pic.twitter.com/9nLmEkPjKa

— R A W S A L E R T S (@rawsalerts) June 18, 2022