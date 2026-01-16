Kanuk debutta a Pitti Uomo e guarda al mercato globale

Firenze, 16 gen. (askanews) – Elisa Dahan, Presidente di Kanuk, racconta il debutto del brand a Pitti Uomo, primo passo fuori dal Canada per lo storico marchio nato in Québec.

“E’ la prima volta di Kanuk a Pitti Uomo. Kanuk è un marchio heritage del Québec, nato negli anni Settanta, e anche se ha circa 50 anni, è la prima volta che esce dal Québec.

Abbiamo voluto presentarlo per la prima volta a livello globale proprio a Pitti Uomo, a Firenze. L’idea è quella di sviluppare il brand a livello globale partendo dall’Italia, perché l’Italia è sempre il luogo che scopre i marchi più innovativi”. Al centro della collezione resta l’identità profonda di Kanuk, ispirata allo stile di vita canadese e alle sue esigenze quotidiane.

“La collezione è davvero basata sulla vita rurale canadese, che significa essere comodi, utilizzare materiali nobili e tonalità calde. Credo che questo risuoni molto con l’Italia, anche nel modo di vestire, perché si lavora molto per stratificazione, dato che non si sa mai come inizierà una giornata dal punto di vista climatico e come finirà. Bisogna essere pronti e servono capi versatili, in grado di accompagnarti in qualsiasi tipo di condizione”. “Utilizziamo molte tonalità della terra per mantenere un senso di radicamento, perché tutto ruota intorno alla vita rurale canadese. Usiamo anche molti materiali diversi: il velluto a coste, molta sherpa e tante texture differenti, proprio per trasmettere una sensazione di grande comfort e accoglienza”.

Lo sguardo, infine, si allarga ai mercati internazionali e a una visione di lungo periodo: “l’idea ora è davvero quella di diventare globali. Credo che il marchio abbia il potenziale per essere presente in molti Paesi e possa adattarsi a diversi tipi di clima e di stile. Vogliamo davvero mostrare al mondo ciò che il Canada ha da offrire. Penso che Pitti Uomo sia una manifestazione che permette alla moda mondiale di scoprire nuovi brand, e quale posto migliore per farlo se non qui”.