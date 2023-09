Kanye West e Bianca Censori banditi dalla società Venezia Turismo Motoscafi: dopo le "oscenità" non sono più benvenuti.

Continua a far discutere il comportamento di Kanye West e sua moglie Bianca Censori a Venezia. La società Turismo Motoscafi della città lagunare ha rotto il silenzio, sottolineando che i due non sono più desiderati a bordo delle loro imbarcazioni.

Kanye West e Bianca Censori banditi da Venezia Turismo Motoscafi

Da giorni, ormai, non si fa che parlare di Kanye West e Bianca Censori. I coniugi sono stati in vacanza in Italia e durante la sosta a Venezia hanno dato spettacolo, lasciandosi andare ad “atti osceni“. I due sono stati immortalati a bordo di una imbarcazione di proprietà della società Venezia Turismo Motoscafi mentre si abbandonavano all’intimità. A distanza di qualche giorno, l’azienda dei taxi veneziani ha rotto il silenzio.

Venezia Turismo Motoscafi boccia Kanye West e Bianca Censori

Le immagini di Kanye West e Bianca Censori hanno fatto il giro del mondo. Come riporta il Daily Mail, la Venezia Turismo Motoscafi ha fatto sapere che la coppia “non è più la benvenuta” a bordo delle loro barche. L’azienda ci ha tenuto a condannare il gesto del rapper, sottolineando che il personale era “completamente all’oscuro” di quanto accaduto. Lo hanno scoperto soltanto quando le foto di West e Bianca sono state rese pubbliche.

Kanye West e Bianca Censori

Nel comunicato della Venezia Turismo Motoscafi si legge: