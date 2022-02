Kanye West ricatta Billie Eilish, la replica: “Non l’ho mai fatto!”

Kanye West ha minacciato di non esibirsi con Travis Scott se prima Billie Eilish non chiederà scusa al suo celebre collega.

Attraverso i social Kanye West ha fatto sapere che non si esibirà al Coachella con Travis Scott se prima Billie Eilish non si scuserà con il suo celebre collega (su cui però la cantante non avrebbe mai detto nulla).

Kanye West contro Billie Eilish

Ancora una volta Kanye West ha suscitato clamore con un suo sfogo inaspettato e poco comprensibile e che avrebbe come protagonista la più giovane collega Billie Eilish.

L’ex marito di Kim Kardashian ha fatto sapere che non si esibirà al Coachella con Travis Scott se prima la cantante non chiederà scusa al suo collega per un presunto messaggio dove la Eilish – che ha già smentito con fermezza la questione – si sarebbe scagliata contro di lui per il terribile incidente accaduto al suo concerto dell’Astroworld dove diverse persone hanno perso la vita e oltre 300 sono rimaste ferite.

“Dai Billie, ti vogliamo bene, ma per favore scusati con Travis e con le famiglie delle persone che hanno perso la vita, nessuno voleva che ciò accadesse. Travis non aveva idea di cosa stesse succedendo quando era sul palco ed è rimasto molto ferito da quello che è successo. E sì, Travis sarà con me al Coachella, ma per esibirmi ho bisogno che prima Billie si scusi”, ha scritto Kanye West sui social.

La replica di Billie Eilish

Billie Eilish ha ovviamente replicato alle parole del rapper precisando di non aver detto assolutamente nulla sul caso che ha interessato Travis Scott. Alcuni giorni fa la Eilish è balzata agli onori delle cronache per aver fermato un suo concerto a causa di un fan che si stava sentendo male in mezzo alla folla, e forse l’episodio e le parole della cantante sono state mal interpretate da Kanye West.

“Non ho detto mezza parola su Travis, ma ho solamente aiutato un mio fan“, ha infatti replicato Billie Eilish. La vicenda avrà ulteriori sviluppi?