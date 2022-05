Karan Tacker positivo al Covid, l’appello ai fan: “Fate attenzione”

L'attore indiano Karan Tacker è risultato positivo al Covid-19: l'appello ai fan.

L’attore indiano Karan Tacker è risultato positivo al Covid-19. Tramite i suoi profili social ha comunicato ai fan di aver contratto la malattia e ha lanciato un appello a quanti lo seguono quotidianamente con affetto.

Karan Tacker positivo al Covid-19

Anche se le persone non lo temono più come un tempo, il Covid-19 continua a circolare in tutto il mondo. Certo, i contagi non sono più tanti come avveniva nel periodo invernale, ma gli esperti continuano a consigliare di mantenere alta la guardia. Lo stesso appello è stato condiviso dall’attore indiano Karan Tacker che, via social, ha comunicato di essere risultato positivo al Covid.

Le parole di Karan Tacker

Karan ha ammesso che in questi due anni di pandemia era riuscito a schivare la malattia, ma adesso deve arrendersi al Covid-19. Non sa come lo abbia preso, motivo per cui ha invitato i seguaci a prestare attenzione e continuare a indossare la mascherina protettiva. Tacker ha dichiarato:

“Ho evitato il virus per due anni buoni, ma questo COVID ha avuto la meglio su di me e mi ha aggredito. La tosse e gli starnuti mi fanno saltare i battiti del cuore. I dolori e i brividi mi fanno capire che sono un mortale come qualsiasi altro fannullone, quindi indossate la mascherina e fate il vaccino”.

L’affetto di amici e fan

Karan ha preso il Covid-19 in modo sintomatico e ha invitato tutti i fan ad indossare la mascherina e ad aderire alla campagna vaccinale. Ovviamente, Tacker ha chiesto a tutti coloro che sono stati a contatto con lui di fare un tampone e di isolarsi. Amici e fan sono rimasti colpiti dalle sue parole e gli hanno augurato una pronta guarigione.