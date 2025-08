Karim Khan sotto minaccia: il procuratore dell'ICC e le pressioni politiche

Karim Khan, il procuratore capo della Corte Penale Internazionale (CPI), si trova in una situazione di tensione e intimidazione. Mentre prosegue la sua indagine sui presunti crimini di guerra commessi da funzionari israeliani a Gaza, riceve pressioni dirette da alti funzionari britannici e americani. La questione è seria: ci si chiede fino a che punto si possa andare per fermare la giustizia? Ecco cosa sta succedendo.

Minacce e pressioni politiche

Un report del sito Middle East Eye (MEE) rivela un episodio inquietante: l’ex Ministro degli Esteri britannico, David Cameron, ha minacciato Khan ad aprile 2024. La sua dichiarazione è stata chiara e preoccupante: il Regno Unito avrebbe ritirato i finanziamenti e si sarebbe allontanato dalla CPI se fossero stati emessi mandati di arresto contro il Primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu e l’ex Ministro della Difesa Yoav Gallant. Nonostante le pressioni, i mandati sono stati emessi a novembre dello stesso anno. Che messaggio invia questo episodio alla comunità internazionale?

Ma non è tutto. Anche il senatore repubblicano statunitense Lindsey Graham si è unito al coro di minacce, promettendo sanzioni se Khan avesse continuato a procedere con i mandati. E così è stato: l’amministrazione dell’ex presidente Donald Trump ha imposto sanzioni su Khan e su quattro giudici della CPI. La situazione è diventata così tesa che Khan ha ricevuto avvertimenti sulla sua sicurezza, con riferimenti alle attività del Mossad, l’agenzia di intelligence israeliana, che sarebbe attiva all’Aja. Una situazione da thriller, non credi?

Le indagini e la controversia

Attualmente, Karim Khan è in congedo indefinito a causa di accuse di condotta sessuale inappropriata. Le indagini interne della CPI sono state chiuse quando la testimone femminile ha rifiutato di collaborare, ma resta aperta un’indagine separata delle Nazioni Unite. Khan ha sempre negato le accuse. In un contesto così delicato, è difficile non chiedersi quali siano le vere motivazioni dietro queste accuse.

Prima di dover prendere congedo nel maggio 2025, Khan ha incontrato Nicholas Kaufman, un avvocato difensore britannico-israeliano, per discutere dell’indagine su Israele. Durante l’incontro, Kaufman ha avvertito Khan che se i mandati contro Netanyahu e Gallant non fossero stati ritirati, “loro ti distruggeranno, e distruggeranno la Corte”. Un avvertimento inquietante, che mette in luce il clima di intimidazione che circonda la CPI. Non sorprende che alcuni avvocati della CPI abbiano sollevato dubbi sulle accuse a carico di Khan, emerse proprio dopo l’emissione dei mandati di arresto. La CPI ha emesso mandati contro Netanyahu, Gallant e il leader di Hamas, Mohammed Deif, per crimini di guerra e crimini contro l’umanità, in seguito agli attacchi del 7 ottobre 2023 e alla guerra successiva di Israele a Gaza.

Le conseguenze della guerra a Gaza

Il conflitto a Gaza ha avuto conseguenze devastanti. Oltre 60.430 palestinesi sono stati uccisi e 148.722 feriti. Negli ultimi mesi, Israele è stato accusato di nuovi crimini di guerra, con rapporti che indicano che le forze israeliane abbiano ucciso intenzionalmente centinaia di civili palestinesi disarmati, mentre questi attendevano di ricevere aiuti umanitari. Ti sei mai chiesto quale sia il costo umano di tutto questo?

La situazione continua a evolversi, e la comunità internazionale osserva con attenzione le azioni della CPI e le crescenti pressioni politiche. La questione dei diritti umani in situazioni di conflitto è cruciale, e le indagini della CPI su crimini di guerra non possono essere sottovalutate. È fondamentale rimanere informati e vigilare su come si sviluppano questi eventi.