Karim non ce l’ha fatta, è morto il 14enne coinvolto in un incidente in montagna

Trasportato in codice rosso in elicottero in ospedale a Lugano Karim non ce l’ha fatta, è morto il 14enne coinvolto in un terribile incidente in montagna

Quella caduta rovinosa per oltre 100 metri si è rivelata fatale e purtroppo Karim non ce l’ha fatta, è morto 14enne coinvolto in incidente in montagna avvenuto il 4 settembre scorso durante una passeggiata con amici minorenni in quota a Blenio, in Canton Ticino.

La vittima abitava ad Induno Olona, in provincia di Varese, ed era precipitata in montagna in Svizzera con ad altri due giovanissimi, di cui uno morto sul colpo, durante un’escursione.

Morto 14enne coinvolto in incidente in montagna

La Polizia Cantonale ha dato la triste notizia, spiegando anche che le autorità elvetiche hanno aperto un’indagine sulla morte di Karim e del suo amico. Dal canto suo il responsabile dell’associazione Ticino sentieri ha detto che “i ragazzi erano su un sentiero inadatto alle gite”.

Karim era stato trasportato in codice rosso in elicottero in ospedale a Lugano ma i traumi riportati non gli hanno lasciato speranza.

Le indagini sulla dinamica della tragedia

Quella che doveva essere una tranquilla passeggiata in montagna con gli amici era diventata una tragedia, con un volo nel vuoto per certi versi inspiegabile. Forse il gruppo stava giocando, forse un piede in fallo ha innescato un tentativo di salvataggio altrettanto fatale o forse era in atto una sorta di gara, sono tutti elementi si cui dovrà far luce la magistratura ticinese.