Karima el Mahroug: col senno di poi, oggi non tornerei ad Arcore

Milano, 16 feb. (askanews) – “Non tornerei mai più ad Arcore, per il semplice motivo che sono grata alla persona (Silvio Berlusconi, ndr) e quando dico che non tornerò ad Arcore non mi riferisco alla persona ma mi riferisco a tutto quello che è arrivato dopo, a causa di quel nome potente. Quindi questi 13 anni di sofferenza me li sarei evitati volentieri, è l’unico motivo che mi porterebbe oggi a dire che non tornerei in quella casa”. Così Karima el Mahroug, divenuta famosa con il soprannome di “Ruby Rubacuori”, parlando a margine della presentazione a Milano del suo libro “Karima”, scritto con Raffaella Cosentino.

