Karima el Mahroug presenta il suo libro: non ho parenti famosi

Milano, 16 feb. (askanews) – “Io sono Karima el Marough, sono nata a Fquih Ben Salah, in Marocco, il primo novembre del 1992, vivo a Genova, non sono una prostituta e soprattutto sono sicura di non avere parenti famosi”.

Prende definitivamente le distanze dal suo alter ego “Ruby Rubacuori”, Karima el Marough a 13 anni dai fatti di Arcore e del “bunga bunga” e, soprattutto, all’indomani della sentenza d’assoluzione al processo Ruby ter, per lei e per l’allora presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi.

Lo fa parlando a Milano nel cosro della conferenza stampa di presentazione del suo libro “Karima”, scritto con Raffaella Cosentino.

“Quello che posso dire, di aver sentito da parte di Silvio Berlusconi – ha aggiunto – è il fatto che, essendo mondi così completamente lontani, non mi ha mai fatto sentire fuori luogo. È normale anche essere colpiti, affascinati da una persona con tutta la sua esperienza e tutti i racconti che meravigliavano me in quel momento.

Mi capita, invece, di parlare con delle persone per strada che ti guardano dall’alto in basso, facendoti sentire il nulla e questo lo porterò sempre come ricordo. Quando dico che mi ha rispettata, mi ha trattata bene, mi riferisco proprio a queste piccolezze in quelle sei volte che sono stata in quella casa”.