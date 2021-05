Karina Cascella contro Chiara Nasti: “Cervello pieno di plastica”

Chiara Nasti è finita nel mirino di Karina Cascella, che ha criticato alcune delle sue affermazioni in merito alla chirurgia plastica.

Karina Cascella ha preso di mira Chiara Nasti per alcune delle sue confessioni via social in merito al suo prorompente decolletè.

Karina Cascella contro Chiara Nasti

Nelle ultime ore sui social si è generato un vero e proprio putiferio contro Chiara Nasti, che ha affermato di essere convinta che “il seno rifatto” attiri i raggi del sole: “Devo dirvi la verità: una cosa di cui sono stata sempre convinta cioè che il sole si attacca proprio sulle tette rifatte, cioè dove vede plastica là agisce infatti io ogni anno mi scotto sempre qui”, ha dichiarato l’ex fidanzata di Zaniolo.

In tanti sui social se la sono presa con l’influencer per quanto da lei affermato e a questi si è aggiunta Karina Cascella, che ha bollato Chiara Nasti come “ignorante” e “imbarazzante”: “Non mi posso esimere dal dire che non è possibile che una ragazza così ignorante abbia così tanti followers. Lei, secondo il suo punto di vista, avendo il seno rifatto il sole si va ad attaccare lì dove c’è la plastica.

E lei ha pure paura perché ogni volta pensa che si squaglino. Secondo il “nastipensiero” il sole si va ad attaccare lì dove c’è la platica e lì agisce. Così dice la signorina in questione. In realtà di plastica è pieno il tuo cervello altrimenti non potresti fare un ragionamento così stupido e imbarazzante. Ma come è possibile che ci siano delle persone che seguono persone del genere, che fanno dei ragionamenti cosi, neanche Ginevra (la figlia) ad unici anni dice questa c*****e.

Oddio ma come sta messa la gente?!”, ha tuonato Karina Cascella.

Chiara Nasti e le altre gaffe sui social

Non è la prima volta che Chiara Nasti finisce nell’occhio del ciclone per le sue affermazioni via socia. Anzitutto l’influencer è stata ampiamente criticata per aver affermato di bere solo Coca-Cola (perché non gradirebbe il sapore dell’acqua). In seguito è stata presa in giro dai fan per aver mostrato un suo tatuaggio contenente un errore grammaticale.

Chiara Nasti: l’addio a Zaniolo

Di recente Chiara Nasti ha detto addio al calciatore Nicolò Zaniolo, a cui è stata legata per diversi mesi. La coppia non ha svelato i motivi dell’addio e l’influencer si è limitata a dare la notizia tramite social.