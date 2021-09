Karina Cascella contro Gemma Galgani dopo l’intervento al seno: “Ci vuole lo psicologo”

La sempre frizzante Karina Cascella ha deciso di tornare sull’argomento concernente l’intervento al seno di Gemma Galgani. Dopo aver dato alla dama torinese della ridicola, l’opinionista ha infatti letteralmente scatenato il putiferio, trovandosi così a dover dare ulteriori spiegazioni in merito alle sue parole.

Molti utenti dei social hanno di fatto accusato Karina di essere incoerente, visto che lei per prima si è sottoposta alla medesima operazione estetica. Per questo l’influencer napoletana ha deciso di spiegarsi meglio, precisando come non ci sia nulla di male a ricorrere alla chirurgia plastica, ma ciò deve essere fatto con criterio.

Karina Cascella rincara la dose su Gemma Galgani

Inserire delle protesi al seno in un corpo da lei stessa definito “flaccido” è una cosa che la Cascella continua a ritenere ridicola.

A 72 anni è del resto normale che una donna non sia più tonica come 30 o 40 anni prima. Pertanto un décolleté sodo e alto va esteticamente a cozzare con il resto del corpo. Proprio in virtù di tale concetto, Karina Cascella ha fatto una sua personale riflessione sulla dama piemontese, sostenendo come quest’ultima non si senta a suo agio con sé stessa, ancora poco propensa ad accettare i cambiamenti del suo fisico.

Questo fatto, sempre secondo la partenopea, rappresenta un problema non più estetico, ma mentale, tanto che secondo lei Gemma Galgani non avrebbe bisogno di un chirurgo, ma di uno psicologo. Queste ulteriori frecciatine scateneranno una nuova bagarre tra le due protagoniste di Canale 5?