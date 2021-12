Karina Cascella contro i concorrenti del GF Vip: “Ma un minimo di pudore?”

Karina Cascella si è scagliata contro i concorrenti del GF Vip per la loro mancanza di pudore.

Karina Cascella si è scagliata contro i protagonisti del Grande Fratello Vip che, a suo dire, mancherebbero di pudore.

Karina Cascella contro il GF Vip

Le effusioni i baci appassionati tra Gianmaria Antinolfi e Sophie Codegoni, ma anche tra Soleil Sorge e Alex Belli nella casa del GF Vip 6, hanno finito per mandare l’opinionista Karina Cascella su tutte le furie.

Attraverso i social Karina ha infatti espresso il suo disappunto contro il programma, che troverebbe di cattivo gusto: “Appena escono magari si faranno la loro orgia, ma non possono aspettare e non mostracela magari? Davvero vogliono far durare questo schifo di programma fino a marzo? A me spiace ma sono gli stessi protagonisti ad averlo reso uno schifo di programma”, e ancora (in riferimento a Sophie): “Guardate questa ragazzina, ma un minimo di pudore? Manco fosse amore.

Poi mi fanno ridere le mamme, i parenti che entrano e dicono “Siamo fieri di te” (…) Consiglio agli autori di cambiare il nome del programma, “Il grande bordello“. Perché di questo si tratta cari miei. Pur di far parlare di sé alcuni di questi concorrenti venderebbero le madri. Che gentaccia.”

Karina Cascella: la vita privata

Opinionista e volto televisivo, Karina Cascella è da tempo lontana dalle luci dei riflettori ma sui social non manca mai di condividere con i suoi fan la sua opinione sul mondo del piccolo schermo.

Spesso le sue affermazioni infuocate e le sue opinioni taglienti le sono valse critiche e commenti, ma Karina non le ha certo mandate a dire ai suoi detrattori.

Da tempo Karina Cascella ha trovato la serenità accanto a Max Colombo, con cui ha aperto un locale nella sua città, Bergamo.

Karina Cascella: perché non torna in tv

Karina Cascella vive ormai da tempo lontana dal mondo del piccolo schermo e non sembra essere intenzionata a tornare in tv.

Ora che lei e Max Colombo hanno aperto il loro locale Karina si starebbe dedicando anima e corpo al suo nuovo progetto. “Se pensi che puoi vivere tutta la vita con Instagram è una str***ata. Se pensi che puoi vivere per tutta la vita con le ospitate in televisione da Barbara d’Urso, è una ca**ata. O ragioni prima, oppure può succedere che tanti opinionisti siano senza soldi o senza un’idea lavorativa. Io non ho mai vissuto con Instagram o la tv”, ha dichiarato in merito alla sua decisione.